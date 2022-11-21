В Челябинске решают, кто и за сколько установит новогоднюю елку на площади Революции

В Челябинске сегодня, 21 ноября, завершился срок подачи заявок на участие в электронном аукционе по установке главной городской елки. В настоящее время статус закупки – «Работа комиссии».

Отметим, начальная (максимальная) цена аукциона «Выполнение работ по монтажу и демонтажу новогодней ели на площади Революции Челябинска» составляет один миллион 620 тысяч рублей. Заказчик - управление культуры города в лице руководителя Элеоноры Халиковой.

Установить искусственное дерево, согласно условиям технического задания, нужно до 20 декабря текущего года, осуществить демонтаж новогодней елки – до 28 февраля 2023-го.

Напомним, ледовый городок на площади Революции начнут возводить с 28-го ноября. Встречать Новый год зеленая красавица будет в окружении обитателей ледяного аквариума, которых создадут специалисты компании «Уральский лед».