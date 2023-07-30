В Челябинске с 31 июля возобновят движение трамваем на Медгородок, но ненадолго

В Челябинске с понедельника, 31 июля, временно возобновляется движение трамваев на Медгородок. Транспорт будет запущен по маршруту для проведения обкатки трамвайных путей, сообщили в администрации города.

Планируется возобновить движение трамваев с пассажирами по маршруту №20 «ЧМК - Областная больница» с интервалом 20 минут.

На участке от Красной до Блюхера вагоны будут следовать с ограничением скорости.

«После усадки трамвайных путей, движение будет закрыто для проведения выправки и поднятия путей, подбивки шпал, мощения плиткой», - добавили в мэрии. Изначально планировалось, что ограничения движения будут действовать до 15 октября.

Запущенный ранее компенсационный автобусный маршрут «Калинина - Областная больница» будет работать в обычном режиме.

Напомним, движение трамваев до областной больницы было закрыто с первого апреля в связи с проведением ремонта трамвайных путей на Свердловском проспекте (от улицы Блюхера до улицы Труда) и на улице Труда (от Свердловского проспекта до улицы Красной).