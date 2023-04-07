В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина

В Челябинске с субботы, восьмого апреля, автобусы 34-го маршрута «Автобусный парк – Мехколонна» будут следовать по улице Трашутина.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», данный автобусный маршрут скорректирован для повышения доступности ЖК «Квартал у озера».

Челябинцам напоминают, что пересадки без дополнительных финансовых затрат можно совершать, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.