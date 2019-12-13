В Челябинске семьи с особыми детьми смогут без проблем парковать свои авто у театров?

ГИБДД Челябинской области пообещало решить проблему с парковкой автомобилей, в которых привозят особых ребятишек на новогодние праздники или иные мероприятия.

Такие договоренности были достигнуты в ходе беседы первого вице-губернатора Ирины Гехт с руководством ГУ МВД России по Челябинской области после резонансного случая эвакуации автомобилей от оперного театра.

Напомним, на этой неделе в театре оперы и балета проводились новогодние представления для особых детей. «Творческие мастер-классы, праздник, самый красивый театр в городе, балет «Щелкунчик». А потом пять семей вышли на улицу – и не нашли свои автомобили, - рассказывает Вера Касаткина (движение «Искорка Фонд»). - Окунулись в волшебный мир театра, а потом холодный душ действительности…». Родители вынуждены были оставить своих ребятишек под присмотром чужих людей и ехать вызволять свой автомобиль с платной стоянки.

Так, Светлана Меньшикова в общей сложности потратили на новогодний праздник семь часов – приехали с дочкой в оперный театр к 13 часам, а вернулись домой в 20 часов. И за все это «удовольствие» пришлось еще заплатить 3,5 тысячи рублей (2 тысячи - за услуги эвакуатора от «Лидер Плюс», 1,5 тысячи - штраф за незаконную парковку).

В защиту сотрудников ГИБДД говорят, что действовали строго по закону. Но при этом мало кого волнует, что семьи с особыми детьми не могут парковаться далеко от места проведения мероприятия, особый ребенок не всегда хорошо ходит или ориентируется в пространстве.

Для решения этой проблемы Ирина Гехт встретилась с руководством ГИБДД. «Признательна коллегам за полное понимание. На будущее договорились об уведомлении о мероприятиях, где будут участвовать дети. А ГИБДД организует и парковку, и выезд машин. Вот они, чудеса межведа», - рассказала о результатах встречи Ирина Альфредовна на своей странице в соцсетях. Особую благодарность она выразила заместителю начальника ГУ МВД области С. В. Богдановскому и начальнику УГИБДД региона А. А. Харцызову.

А у мамы особого ребенка и волонтера «Искорки» Светланы Меньшиковой остался вопрос: почему много лет подряд одна и та же компания выигрывает конкурс на эвакуацию автомобилей в Челябинске, и кто за всем этим стоит? Она также приглашает инспекторов ГИБДД принять активное участие в реабилитационных мероприятиях для детей, переживших онкозаболевания, и поработать с этими ребятишками. Может тогда и понимание будет другим.