В Челябинске скончался бывший председатель КСП города Юрий Ветриченко

В Челябинске скончался бывший председатель контрольно-счетной палаты города Юрий Ветриченко, ушедший в отставку осенью 2020-го года после истечения срока пятилетнего контракта.

Глава Челябинска Наталья Котова и администрация города выражают глубочайшие соболезнования родным и близким экс-руководителя КСП в связи с его безвременной кончиной: «Всю свою трудовую жизнь Юрий Митрофанович посвятил работе в контрольных и надзорных органах. Его отличала особая принципиальность и поразительное внимание к деталям. Несколько лет он возглавлял контрольно-счетную палату Челябинска и по праву зарекомендовал себя как грамотный специалист своего дела, справедливый руководитель и просто хороший человек. Память о Юрии Митрофановиче навсегда останется в наших сердцах».

На пост председателя КСП Челябинска Юрий Ветриченко был назначен 29-го сентября 2015-го года - практически единогласным решением депутатов Челябинской городской Думы.

Юрий Ветриченко родился 19-го февраля 1956-го года. По образованию – юрист. Работал прокурором-криминалистом в областной прокуратуре, заместителем прокурора Металлургического района Челябинска, прокурором Калининского района. Имел классный чин «Советник юстиции».

В 1997-м году был принят на должность помощника председателя правительства Челябинской области. В 1998 году стал заместителем начальника контрольно-ревизионного управления при региональном правительстве.

В 2000-м Законодательным Собранием Челябинской области Юрия Ветриченко утвердили на должность аудитора контрольно-счетной палаты региона. Губернатором Челябинской области ему был присвоен классный чин «Действительный государственный советник Челябинской области 2-го класса».

За активную и плодотворную деятельность Юрия Ветриченко награждали почетными грамотами губернатора и Законодательного Собрания региона.

В 2014-м году за особые заслуги в развитии системы государственного финансового контроля в Российской Федерации он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.