В Челябинске снимают документальный фильм про мужество, отвагу и честь

В Челябинске снимают документальный фильм под названием «У нас такая работа: Мужество. Отвага. Честь», участие в котором принимают горожане, побывавшие на войне.

Съемками занимаются девять активных жителей областного центра. В поддержку проекта выступили известные южноуральцы.

Так, ко Дню защитника Отечества секретарь Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков выступил со стихотворением собственного сочинения «С верой в Победу».

Член Общественной палаты региона, генерал-лейтенант полиции в отставке Евгений Савченко прочитал авторское стихотворение «Последняя ночь перед боем».

Главный судебный пристав Челябинской области Юлия Третьякова прочла «Балладу о маленьком человеке» Роберта Рождественского.

«Главная задача фильма - рассказать, что такое мужество, отвага и честь от лица участника Великой Отечественной войны, ветерана Афганской и Чеченской войн, поговорить об этом с кадетами средней школы, преподавателями и курсантами военного училища. Фильм показывает, как разные поколения понимают эти важные и серьезные понятия», - рассказала оператор-постановщик проекта Дарья Ярошенко.

Проект осуществляется на средства гранта губернатора Челябинской области и регионального отделения «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» при поддержке челябинского ресурсного Центра для социально ориентированных НКО.

Работа над созданием фильма продлится, по словам Дарьи Ярошенко, еще полгода. Премьера состоится в кинотеатре «Мегаполис» в сентябре 2023-го.

Команда активистов, снимающих фильм:

- Оксана Кобякова, администратор проекта;

- Дарья Ярошенко, оператор-постановщик проекта;

- Дарья Мелентьева, сценарист-режиссер проекта;

- Сергей Герасименко, видеооператор проекта;

- Иван Зиновьев, фотограф проекта;

- Юлия Митрова, дизайнер проекта;

- Сергей Шаблыкин, менеджер проекта;

- Василий Дружинин, оргкомитет проекта;

- Сергей Спиридонов, руководитель проекта.