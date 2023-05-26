В Челябинске состоится городское первенство по конному спорту

В Челябинске в воскресенье, 28 мая, в десять утра на учебном стадионе МЧС состоится праздник для профессионалов и любителей езды верхом. Жителей и гостей южноуральской столицы приглашают поддержать участников городского первенства по конному спорту.

В программе соревнований предусмотрены следующие дисциплины: выездка, конкур, манежная езда и вольтижировка. В рамках первенства также пройдет тест по иппотерапии для людей с ограниченными возможностями здоровья (в 12:30).

«Зрители увидят красочную костюмированную манежную езду под музыку. Смогут поболеть за спортсменов, участвующих в соревновании по выездке - грациозному виду конного спорта, а также за участников захватывающих соревнований по конкуру, где есть риск, преодоление высоты и точность прыжка», - рассказала директор КСК «Буян», являющегося организатором события, Татьяна Семёнова.

Первенство города по конному спорту проводится в рамках реализации проекта «Иппотерапия, зоотерапия, экологическое воспитание детей «группы риска» и инвалидов в клубе «Буян», их профориентация».

Праздник состоится по адресу: улица Троицкая, 1г (проезд по улице Рылеева между домами №16 и №16-А). Вход свободный.