26.05.2023
В Челябинске состоится городское первенство по конному спорту
26.05.2023
Мэрия Челябинска: «Подрядчик заменит неприжившиеся деревья на Молдавской по гарантии»
26.05.2023
Виктор Рашников провел торжественное заседание Союза промышленников и предпринимателей
26.05.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице Обской
26.05.2023
Задумайтесь о взаимосвязи: солярий и рак
26.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
В Челябинске состоится городское первенство по конному спорту
10.04.2023
Тридцатилетняя «Гармония»: старейший конноспортивный клуб Челябинска отмечает юбилей
22.03.2021
Южноуральская спортсменка стала призером Кубка России по конному спорту
13.11.2017
В Челябинске стартовал Кубок губернатора по конному спорту
02.07.2013
Владимир Путин выступил за возрождение конноспортивных традиций России
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023