Конноспортивные соревнования в Уйском районе посвятили Дню России

Уйский район Челябинской области отметил День России и ежегодный районный праздник соревнованиями конников. Семь заездов для рысистых пород лошадей с участием 45 наездников состоялись на ипподроме в деревне Яринка.

Соревнования в Яринке организовала администрация Уйского муниципального района, а курирует и спонсирует эти спортивные мероприятия – и районные, и областные – Троицкий центр по развитию коневодства, его сотрудники также входят в состав судейской коллегии и являются экспертами на скачках. Как сообщил директор Центра Сейран Гогорян, конноспортивные состязания очень популярны у жителей Челябинской области. Любители конного спорта есть во всех муниципальных районах. Десятки фермеров разводят и содержат племенных лошадей спортивного и товарного направления, а южноуральские конники успешно выступают на ипподромах соседних субъектов федерации.

В этом году сезон скачек был открыт 23 февраля в Верхнеуральском районе. В состязаниях, посвящённых Дню защитника Отечества, приняли участие представители девяти районов Челябинской области и Республики Башкортостан, было заявлено 40 лошадей. Состоялось пять заездов для рысаков и две скачки для верховых пород. Были заезды на пони с участием детей. Лучшие участники получили денежные призы. Позднее конноспортивные соревнования провели в Брединском районе (25 февраля), в Уйском районе (восьмого марта).

Летние соревнования наездников также запланированы в Нагайбакском (июнь), Кизильском и Варненском (июль), Чесменском и Агаповском (август) районах. В июле текущего года на ипподроме Троицка состоятся областные конноспортивные соревнования на кубок губернатора Челябинской области.

«Конноспортивные соревнования – это очень значительная часть развития конного спортивного движения. Мы нацелены на решение важной задачи – сохранить орловскую породу рысаков, – рассказывает Сейран Гогорян. – Если говорить о товарном коневодстве, то самой популярной на Урале является башкирская порода лошадей. Кстати, Уральский федеральный округ занимает первое место в России по количеству спортивных лошадей и по товарному поголовью лошадей».