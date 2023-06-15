15.06.2023
Житель Челябинской области осужден за призывы к терактам
15.06.2023
Конноспортивные соревнования в Уйском районе посвятили Дню России
15.06.2023
Месячная аудитория «СберБанк Онлайн» составит 80 миллионов пользователей
15.06.2023
В Сбере заявили о перспективах роста ВВП благодаря искусственному интеллекту
15.06.2023
«Газпром нефть» обеспечит высокотехнологичными маслами предприятия Челябинской области
15.06.2023
Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров - 500 тысяч
Конноспортивные соревнования в Уйском районе посвятили Дню России
26.05.2023
В Челябинске состоится городское первенство по конному спорту
10.04.2023
Тридцатилетняя «Гармония»: старейший конноспортивный клуб Челябинска отмечает юбилей
22.03.2021
Южноуральская спортсменка стала призером Кубка России по конному спорту
13.11.2017
В Челябинске стартовал Кубок губернатора по конному спорту
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023