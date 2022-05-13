​​​​​​​В Челябинске состоится ХХ Славянский научный собор

​​​​​​​В Челябинске с 17 по 18 мая состоится юбилейный ХХ Славянский научный собор. Организаторами традиционной конференции выступят правительство Челябинской области, Челябинская епархия Русской Православной Церкви, Челябинский государственный институт культуры. Мероприятия запланирован на площадках ЧГИК, Челябинской епархии, Центра народного единства и мультимедийного парка «Россия – моя история».

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, первоначально собор задумывался как филологическая российско-болгарская конференция в рамках Дня славянской письменности и культуры. За годы существования он превратился в площадку для широкого спектра гуманитарных наук.

В этом году участниками собора станут известные петербургские филологи Александр Казин и протодиакон Владимир Василик. Из Москвы прибудет сотрудник музея «Дом Гоголя» и руководитель Молодежной секции Императорского Православного Палестинского Общества Олег Робинов. Из северной столицы приедет молодой ученый и наш земляк Дмитрий Богач, специалист по творчеству Достоевского.

Подробную программу Славянского научного собора можно найти на сайтах Челябинской митрополии, Челябинского государственного института культуры или в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Те, кто не сможет присутствовать на Соборе очно, могут присоединиться онлайн, отсканировав в программе QR-код понравившегося мероприятия.

В рамках юбилейного XX Славянского научного Собора c 14 по 21 мая 2022 года в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» будет работать уникальная выставка "Свет фресок Дионисия - миру" из Ферапонтовского цикла Юрия Холдина с авторскими экскурсиями искусствоведа Екатерины Даниловой.

Экскурсии проходят ежедневно с 10:00 до 19:00 .по адресу: Челябинск, улица Труда, 183.