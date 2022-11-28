В Челябинске создан муниципальный штаб по оказанию помощи семьям участников СВО

В Челябинске создан муниципальный штаб по организации оказания помощи семьям военнослужащих, в том числе мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции.

Штаб создан по поручению главы региона Алексея Текслера, отметил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 28 ноября, заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

В вопросах оказания помощи близким участников СВО представители муниципального штаба плотно сотрудничают с волонтерами регионального штаба «Мы вместе».

«С учетом принятых главой Челябинска Натальей Котовой дополнительных мер мы активно взаимодействуем со всеми семьями мобилизованных граждан», - подчеркнул Сергей Авдеев.

Чиновник сообщил также, что в Челябинске продолжается прием заявлений на единовременную выплату детям мобилизованных горожан в размере двадцати тысяч рублей, решение о которой было принято губернатором.

В настоящее время принято тысяча 348 заявлений.