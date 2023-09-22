В Челябинске спасатели пришли на помощь упавшей в погреб собаке

В Челябинске городские спасатели пришли на помощь упавшей в погреб собаке.

Операция по спасению четвероного была успешно проведена в четверг, 21 сентября. Звонок в ЕДДС-112 поступил с улицы Можайской.

Хозяева молодого пса по кличке Цыганок рассказали, что их питомец потерялся двое суток назад, а теперь нашелся в погребе у соседей, находящемся в пристрое.

Вызволить любимца из ловушки собственными силами хозяева не сумели и попросили о помощи профессиональных спасителей всех попадающих в беду.

Прибывшие на место спасатели Челябинской городской службы спасения вызволили Цыганка из погреба. Двое мужчин вытянули собаку наверх с помощью поводка.

Вся операция заняла несколько минут. Хозяева собаки поблагодарили спасателей за оказанную помощь, сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.