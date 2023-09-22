22.09.2023
В Челябинске спасатели пришли на помощь упавшей в погреб собаке
22.09.2023
В Магнитогорске учительница перевела мошенникам полмиллиона
21.09.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала
21.09.2023
В Челябинске аварийный дом по улице Савина могут расселить уже в 2024 году
21.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)
21.09.2023
В Бакале ненадлежащая работа системы водоотведения привела к возбуждению уголовного дела о мошенничестве
В Челябинске спасатели пришли на помощь упавшей в погреб собаке
21.09.2023
В Усть-Катаве в подвале многоэтажного дома нашли едва живого мужчину
20.09.2023
Пропавший в Челябинской области грибник найден мертвым
18.09.2023
Из «Иремеля» в тайгу «Зигальги»: пропавшая в одном парке туристка нашлась в другом
14.09.2023
В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023