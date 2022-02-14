В Челябинске стабилизируется ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта

В Челябинске продолжается набор водителей и кондукторов общественного транспорта. Ситуация начинает стабилизироваться.

Об этом сообщил на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Проблема с нехваткой кадров решается. За неделю принято на работу 16 водителей и шесть кондукторов», - сказал Ксензов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске возник дефицит водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Это связано с существенным обновлением подвижного состава. Предприятия-перевозчики предлагают достойные условия труда своим сотрудникам, в том числе — иногородним.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по следующим телефонам:

МУП «Служба организации движения» (водители автобусов) — 217-62-70, 217-62-33, 8-912-081-0000.

ООО «ЧелябГЭТ» (водители трамваев и троллейбусов) — 778-60-87.