14.02.2022
Директор горсада имени Пушкина уволился
14.02.2022
ВТБ предупреждает об активности мошенников накануне 14 февраля
14.02.2022
В Челябинске бывший энергетик осужден за смерть ребенка
14.02.2022
На «поле боя» районных властей Челябинска с ларьками-«нелегалами» случилось затишье
14.02.2022
В Челябинске стабилизируется ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта
14.02.2022
Плохие дороги: Верховный суд признал «Нижавтодорстрой» виновным в причинении многомиллионного ущерба бюджету Челябинска
В Челябинске стабилизируется ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта
07.02.2022
Челябинску не хватает 100 водителей троллейбусов
02.02.2022
На северо-западе Челябинска закрыли движение трамваев
01.02.2022
В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный
01.02.2022
Далеко не все водители челябинского электротранспорта готовы работать без кондуктора
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022