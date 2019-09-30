В Челябинске стартует благотворительный марафон к 75-летию Победы

Челябинский благотворительный фонд «Мечта» выступил организатором благотворительного марафона сантехников, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ», председатель благотворительного фонда «Мечта» Сергей Ермаков, в рамках акции добровольцы планируют бесплатно заменить старые водопроводные трубы, смесители и радиаторы отопления в квартирах 21 ветерана войны в Челябинске. Это те, кто по данным городского Комитета социальной политики наиболее остро нуждаются в помощи. Впервые благотворительный марафон сантехников был проведен в 2015 году. Тогда удалось помочь 50 ветеранам в Челябинске, и в других городах России. Сантехники получали информацию об одиноких ветеранах, связывались с ними и оказывали необходимые услуги безвозмездно. В рамках проекта «Тепло в дома ветеранам» к акции присоединится монтажная служба компании «СантехУрал», которая выполнит часть работ за оставшееся до 9 мая 2020 года время.

К благотворительному марафону «Тепло в дома ветеранам» могут присоединиться управляющие компании, монтажные организации и частные бригады сантехников. Всех желающих просят обращаться в благотворительный фонд «Мечта» по телефону горячей линии 8-800-555-25-88 или по электронной почте fond@bf-mechta.ru. При подаче заявки нужно будет указать имя и фамилию, место работы, телефон и размер одежды. Партнерами проекта могут стать любые коммерческие компании, которые могут помочь в приобретении необходимых сантехнических материалов. Это будет лучшей заботой о благополучии и комфорте ветеранов войны в преддверии юбилейной даты.