В Челябинске торжественно откроют памятник Петру Сумину

В Челябинске 20 августа в 11 часов 30 минут на площади перед Государственным историческим музеем Южного Урала состоится торжественное открытие памятника Петру Сумину.

На церемонию приглашены родные и соратники первого всенародно избранного губернатора Челябинской области. В числе почетных гостей - вдова Ольга Ильинична Сумина. При обсуждении проекта она обращала внимание причастных на необходимость выполнить работы безупречно, с соблюдением всех требований. Задача решена к настоящему времени, скульптура готова к монтажу, и открытие памятника войдет в череду мероприятий к 285-летию Челябинска.

По случаю торжества музей еще раз покажет выставку фотографий Анатолия Колющенко «Петр Иванович Сумин. Фотовыставка к 75-летию народного губернатора Челябинской области». Она уже экспонировалась в июне текущего года, когда в регионе отдавали дань заслугам Петра Сумина в связи с 75-летием со дня его рождения.

На выставке будут представлены 44 фотографии заслуженного работника культуры РФ Анатолия Колющенко, долгое время проработавшего фотографом Петра Сумина, а ныне - заведующего сектором архивной фотографии Государственного исторического музея Южного Урала.