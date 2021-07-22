В Челябинске у здания ГУФСИН появилась дыра

В центре Челябинска зияет огромный провал. Дыра в асфальте «красуется» на улице 3-го Интернационала, на тротуаре неподалеку от здания регионального ГУФСИН (по направлению к проспекту Ленина).

Не краше и сам проспект Ленина, плитка на котором на многих участках выглядит «волнообразно». Надо внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть.

Вмятины на тротуаре украшают и перекресток улиц Доватора и Воровского – зрелище тоже неприглядное.

Увы, но таких провалов в столице Южного Урала хоть отбавляй – при том, что власти бодро рапортуют об активных темпах ямочного ремонта. Например, долгое время никто не заделывает дыру на тротуаре по улице Карла Маркса в Центральном районе, вблизи перекрестка с улицей Свободы. Жители вовсю используют эту яму в асфальте в качестве подземной урны.