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В Челябинске установят знаки, предупреждающие о принудительной эвакуации транспорта

В Челябинске будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и предусматривающие принудительную эвакуацию автотранспорта.

Решение об этом принято по итогам работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города.

Основанием для установки дорожных знаков послужили затруднения проезда на отдельных участках улично-дорожной сети из-за припаркованных автомобилей, необеспечение треугольника видимости вблизи примыканий, пересечений, пешеходных переходов.

В пресс-службе мэрии Челябинска опубликовали перечень участков улиц, где будут установлены дорожные знаки 3.27 (остановка запрещена) и 8.24 (работает эвакуатор):

– ул. Труда, д. 164;

– ул. Горького, д. 68;

– ул. Автодорожная (предзаводская территория АО «ЧЦЗ»);

– ул. Энтузиастов, д. 2;

– ул. Коммуны, д. 137;

– ул. Энтузиастов, д. 21А (после выезда с дворовой территории);

– ул. Энтузиастов д. 15В;

– ул. Доватора, д. 35/1;

– ул. Железнодорожная, д. 7;

– Привокзальная площадь, д. 1;

– ул. Свободы, д. 169;

– Свердловский пр., д. 84;

– ул. Воровского, д. 40;

– ул. Скульптора Головницкого от ул. Габдуллы Тукая до ул. Александра Шмакова;

– ул. Жилая, 376В;

– ул. Чичерина, 30 корпус 5 (при движении по пр. Победы).

Работы по установке знаков будут выполнены подрядной организацией АО «СМЭУ» до конца апреля.