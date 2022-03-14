В Челябинске увеличено количество техники для уборки снега

Челябинцы продолжают жаловаться на плохую уборку улиц от снега. Подрядчики увеличили количество техники, но претензии пока к ним остаются.

Об этом сообщил сегодня, 14 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«За неделю вывезено 87 тысяч тонн снега. Увеличено количество самосвалов с 87 до 130. Остались замечания по многим районам. В частности, по АМЗ. Всего за март уже выдано подрядчикам более 40 предписаний и предъявлено 11 штрафных санкций», - сказал Ксензов.

Напомним, ранее представители Общероссийского Народного фронта заявили, что ни один из подрядчиков, взявших на себя обязательства по содержанию улично-дорожной сети Челябинска, не выполняет их в полном объеме.