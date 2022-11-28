В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт

В Челябинске в этом зимнем сезоне будет работать 91 ледовый корт, 88 из них – в жилых кварталах, три – на спортивных объектах (дворец спорта «Торпедо», спорткомплекс «Сигнал», стадион «Инга»).

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 28 ноября, сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, к настоящему момент в южноуральской столице полностью залито 17 кортов, 18 – готово наполовину. Сегодня начинается заливка еще 23-х кортов.

Все работы по заливе льда планируется завершить к первому декабря. Адреса зимних кортов можно посмотреть в официальном сообществе управления по физической культуре и спорту Челябинска «Спорт74» в ВКонтакте.

Как рассказал Сергей Авдеев, за заливку льда и поддержание кортов в нормативном состоянии в этом году отвечают 70 человек.

Заливка льда проводится в вечернее время. Замглавы города выразил надежду, что у жителей не возникнет нареканий.

«Предполагается, что доливка кортов и работы по приведению объектов в порядок будут производиться в Челябинске не реже двух раз в неделю», - отметил Сергей Авдеев.