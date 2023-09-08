В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок

В Челябинске в открытый люк рядом с магазином на улице Хохрякова, 28-Б вчера, седьмого сентября, чуть не упал ребенок.

Об этом в сообществе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте сообщила местная жительница Елена Давидова.

«По словам жителей, люк открыт уже давно и здесь это в порядке вещей. Ждем очередных трупов?» - написала горожанка, задавшись вопросом, кто несет ответственность за открытый люк.

Руководитель магазина «Красное и белое», рядом с которым челябинцев подстерегает опасный объект, сообщила бдительной жительнице, что техслужба «КБ» обнаружила отсутствие у открытого люка - по неизвестной причине - кольца, в которое вставляется крышка и что информация передана в управляющую компанию, занимающуюся обслуживанием данной территории.

Сегодня, восьмого октября, ситуацию прокомментировали в администрации Челябинска, сообщив следующее: «В настоящее время нами направлен запрос в сетевую организацию для установления технологической принадлежности инженерной сети. Как только будет определена эксплуатационная ответственность данного канализационного люка, мы устраним проблему в ближайшие сроки. К сожалению, данный процесс может занимать достаточно длительный промежуток времени. Всю информацию, уточняйте, пожалуйста, в управлении ЖКХ администрации города (263-04-10)».