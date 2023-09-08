08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
08.09.2023
Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий
08.09.2023
В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути
07.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября (18+)
07.09.2023
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска
07.09.2023
Кассационный суд оставил без изменения решение о пикетах по возврату прямых выборов главы в Челябинске
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
16.08.2023
В Магнитогорске колодец рядом со спортшколой уже не первый раз «теряет» крышку
21.11.2022
Челябинских детей у поликлиники на Свободы подстерегает опасная ловушка
26.10.2022
В Челябинске рядом с детским клубом и отделом полиции зияет открытый люк
23.08.2022
Челябинец сигнализировал властям об открытом люке рядом с детской площадкой
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023