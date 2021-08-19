В Челябинске в пятый раз пройдет самый добрый фестиваль - гуманного отношения к животным

В Челябинске в воскресенье, 22 августа, в культуры и отдыха имени Гагарина пройдёт юбилейный, V фестиваль гуманного отношения к животным. Мероприятие начнется в десять утра и завершится около шести вечера.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что это ежегодное мероприятие, которое с 2017 года в столице Южного Урала проводит приют для животных «Наш дом», при поддержке других зоозащитных организаций и волонтеров Челябинской области.

«Фестиваль уникален не только для нашего региона, но и для всей России. Он стал по-настоящему доброй традицией городского и даже регионального масштаба», - отметили в мэрии.

Цель фестиваля - привлечение внимания жителей и гостей города к проблемам безнадзорных четвероногих и пропаганда гуманного отношения ко всем животным в целом.

В рамках мероприятия запланированы: благотворительный концерт, детские шоу с участием аниматоров, конкурсы для посетителей и их питомцев, акции по пристройству животных в добрые руки.

Кроме того, все желающие смогут получить консультации ветеринаров, кинологов, чипировать животное, сделать питомцу модную стрижку.

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ:

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Количество зарегистрированных участников фестиваля гуманного отношения к животным ежегодно растет. Так, первый фестиваль в 2017 году собрал около 80 участников, второй - 200, третий - более 280-ти.

Четвертый фестиваль в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году проводился в онлайн-формате на платформе группы в «ВКонтакте».

«Мы хотим, чтобы как можно больше жителей Челябинска и области узнали об этом добром и позитивном мероприятии, посетили его, познакомились с приютами», - рассказала руководитель приюта для животных «Наш дом» Полина Кефер.