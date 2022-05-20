В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы

В Советском районе Челябинска продолжается благоустройство общественных пространств. Главный проект года – пешеходная зона на улице Свободы.

В этом году территория Советского района Челябинска обрастет новыми скверами и прогулочным бульваром.

«В этом году будет сделано несколько общественных пространств. Одно из них в рамках федеральном программы «Формирование городской комфортной среды, а еще несколько – в рамках регионального проекта «Инициативное бюджетирование». Появится новый сквер с игровой площадкой в районе АМЗ, новый сквер вокруг водоема в поселке Новосинеглазово, также одна компактная пешеходная зона на улице Евтеева на пересечении с улицей Свободы. Инициативные проекты мы постараемся сделать к первому сентября мы сделаем к первому сентября. По федеральной программе срок сдачи первого августа, я надеюсь нас подрядчики не подведут», - сказал глава Советского района Челябинска Владислав Макаров.

Из вышеперечисленного главный проект года – благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы. Новая пешеходная зона, обойдется бюджету в 34 миллиона 434 тысячи рублей.

«Первый этап по федеральной программе - от улицы Тимирязева до улицы Плеханова. Единая концепция будет реализована на всем протяжении участка от проспекта Ленина до привокзальной площади. В прошлом году был пилотный проект, где заказчиками выступал комитет дорожного хозяйства. Был сделан первый участок от проспекта Ленина до улицы Свободы. А в федеральную программу попал второй участок, на котором и идут работы», - добавил Владислав Макаров.

Работы начались еще в начале апреля, уже выложена большая часть одного вида плитки, а всего их будет четыре. Пешеходную зону замостят плиткой, построят велодорожки, обустроят парковочные карманы.

«Уже начали газоны отсыпать, готовимся к озеленению. Наша задача, чтобы пешеходная зона была максимально «зеленой». Постараемся сохранить все существующие деревья. Будут высажены также новые», - добавил Макаров.

Власти также просят бизнес включиться в процесс наведения красоты на будущей пешеходной зоне- отремонтировать фасады в входные группы.

«Мы столкнулись с проблемой помещений, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов. Двери некоторых офисов заклеены, исписаны. Собственников не сразу можем найти. Есть и другая проблема- кое-где разрушены входные группы. Ведем претензионную работу», - сказал глава Советского района.

Еще одним живописным проектом сезона в Советском районе станет сквер у пруда в Новосинеглазово. К осени это заброшенное место изменят до неузнаваемости. Здесь будет детская площадка и обустроен выход к воде.

«Площадку начали готовить еще ранней весной. Избавились от незаконных гаражей, работали с собственниками, многим помогали техникой для их вывоза», - говорит начальник отдела по работе с территорией Новосинеглазово Илья Азингареев.

Еще одно общественное пространство к осени появится в поселке АМЗ рядом с детской больницей.

«Проект менялся несколько раз, концепцию согласовывали с жителями и потребителями медицинских услуг. Серьезные земляные работы были проведены, незаконные гаражи здесь также были демонтированы», - сказал глава Советского района Владислав Макаров.

Также в этом году в Советском районе будет благоустроено 14 дворовых территорий. Работы уже начались. Администрация района будет строго следить за тем, чтобы подрядчики соблюдали сроки выполнения работ.

Напомним, что сейчас идет голосование за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства. Южноуральцы сами могут выбрать, какие общественные пространства благоустроят в 2023 году. Голосование проходит здесь.

Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».