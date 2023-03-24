В Челябинске в выходные троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить не будут

В Челябинске в предстоящие выходные закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту – от Молдавской до Свердловского проспекта.

В связи с проведением монтажных работ по устройству контактной сети электротранспорт не будет ходить на данном участке с полуночи 25 марта до пяти утра 27 марта. Об этом сообщает «ЧелГЭТ».

В этот период троллейбусы будут следовать так:

№12 - Молдавская – Чичерина – Братьев Кашириных – Труда – ДС «Юность» - АМЗ, обратно через ДС «Юность» - Алое поле – Энгельса.

№14 - ЧМК – Свердловский проспект – парк Гагарина, обратно по Сони Кривой.

№17 - Молдавская – Чичерина – Автовокзал «Центральный».

Напомним, в прошлые выходные движение по Комсомольскому проспекту также было закрыто – по этой же причине.