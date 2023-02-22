В Челябинске вернули в семью детей погибшего в СВО, которых изъяли органы опеки

В Челябинске органы опеки изъяли из семьи двух детей, чей отец погиб в специальной военной операции. Накануне после активного вмешательства просемейных активистов, неравнодушных жителей, а после и властей, девочек вернули маме.

«В Челябинске из своего дома на ул. Зальцмана, где они находились под присмотром своей родной бабушки, "группой захвата" в неизвестном составе были незаконно изъяты и помещены в социальное учреждения две девочки: пяти и семи лет. Отец детей, …, в декабре погиб на СВО. Мама растит девочек одна, помогает бабушка», - написали в телеграм-канале «Семья права».

Как уточнила первый вице-губернатор Ирина Гехт на своей странице в соцсетях, детей изъяли у мамы погибшего бойца по поступившему заявлению.

Мама девочек не ограничена и не лишена прав, ничего противозаконного не совершала. Но ее и крестную не пускали к детям, который поместили в приют.

«Ситуация оказалась неоднозначной, подробности по этическим соображениям раскрывать не буду, - пояснила Ирина Гехт. - Но очевидно, что органам опеки нужно было более тщательно отработать соцпаспорт семьи и не предпринимать поспешных мер».

Накануне дети были возвращены домой. Семья получит персонального куратора, добавила первый вице-губернатор.

Глава региона Алексей Текслер поблагодарил всех, кто написал ему о данной ситуации и заверил, что отдельно разберется в этом вопросе. «Отдельно разберусь, почему это произошло. Сделаем выводы», - заверил губернатор.