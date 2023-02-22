22.02.2023
Завершено расследование дела экс-полицейского, задержанного ФСБ
22.02.2023
Право России на Победу: Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию
22.02.2023
В Сосновском районе ищут пропавшего жителя поселка Томинский
22.02.2023
Жителей Челябинска приглашают к участию в акции «Подарок солдату»
22.02.2023
Торговый дом ММК увеличивает продажи и планирует расширение регионов присутствия
22.02.2023
«Для него и для нее»: челябинцев приглашают окунуться в ароматный мир советского парфюма
В Челябинске вернули в семью детей погибшего в СВО, которых изъяли органы опеки
10.02.2023
В Челябинской области растёт число мужчин «в декрете»
03.02.2023
В феврале школу № 125 в Снежинске закроют на капремонт, который продлится год
02.02.2023
В январе 2023 года четыре подростка Челябинской области совершили суицид
06.09.2022
Текслер добавил новые обязанности шести своим заместителям
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023