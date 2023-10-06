В Челябинске временно изменилась конечная остановка автобусного маршрута №9

В Челябинске сегодня, шестого октября, временно изменилась конечная остановка автобуса девятого маршрута.

Как сообщает телеграм-канал «Автобусный парк Челябинска», с настоящего времени автобус №9 не осуществляет посадку и высадку пассажиров на проспекте Ленина и улице Танкистов.

Изменения связаны с ремонтом разворотной площадки рядом с остановочным пунктом «ЧТЗ».

До окончания работ начальный и конечный остановочный пункт - «Механико-технологический техникум».