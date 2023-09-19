В Челябинске временно изменили маршруты трамваи №20 и №22

В Челябинске сегодня, 19 сентября, в пять часов утра закрыли движение трамваев на участке от трамвайного депо №1 до Российской.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», это связано с тем, что у первого депо и Монтажного колледжа продолжают менять стрелочные переводы.

Движение на данном участке планируют возобновить после пяти утра 30 сентября.

Таким образом, с сегодняшнего дня трамваи следуют по измененным маршрутам: №20 - ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС; №22 - Чистопольская — Первой Пятилетки — Трамвайное депо № 1 (одиночные вагоны), №22 - Чистопольская — Горького — Чичерина (сдвоенные вагоны).