В Челябинске выбрали человека города, им стал Никита Николов

В Челябинске выбрали человека города. Сегодня, девятого сентября, на праздновании 287-го дня рождения южноуральской столицы мэр Наталья Котова поздравила победителя конкурса Никиту Николова и вручила ему главный приз – безлимитную транспортную карту на год.

Конкурс организовали МУП «Служба организации движения» областного центра и «КП-Челябинск». Участникам нужно было ответить на вопросы викторины и предложить креативную идею развития родного города.

Никита Николов придумал сформировать систему памятных табличек-надписей - реальных или электронной форме (в том числе с использованием NFC-меток), которые отображали бы значимые исторические события в жизни Челябинска.

Предложения горожан принимались до седьмого сентября включительно. Идеи жителей оценивали представители мэрии, «КП-Челябинск», бизнеса и общественных организаций.