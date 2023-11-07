07.11.2023
Главный инженер МУП «СОД» Челябинска останется под стражей до 17 января
07.11.2023
Ленинцы радуются «зеленым переменам» в жизни любимой «Плодушки»
07.11.2023
Консультация юриста: как взыскать с работодателя плату за труд при отсутствии договора?
07.11.2023
Жители Кадровика тонут во тьме, надеясь обрести твердую почву под ногами и увидеть свет
07.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 ноября (18+)
07.11.2023
Челябинск остро нуждается в медсестрах и воспитателях, сварщиках и слесарях
Главный инженер МУП «СОД» Челябинска останется под стражей до 17 января
30.10.2023
Экс-вице-мэр Миасса получил за взятку условный срок
26.10.2023
Директор института челябинского вуза останется под домашним арестом до 25 ноября
19.10.2023
Главный инженер Челябинского областного ковидного госпиталя останется под стражей до 24 ноября
04.10.2023
Бывшему вице-мэру Чебаркуля вновь отказали в смягчении наказания
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023