Главный инженер МУП «СОД» Челябинска останется под стражей до 17 января

Главный инженер челябинского муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» (МУП «СОД») Сергей Белов, обвиняемый в получении взяток, останется под стражей еще минимум два с небольшим месяца. Его защитникам не удалось обжаловать меру пресечения, сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Калининский районный суд Челябинска 11 октября 2023 года принял решение о продлении срок содержания под стражей для Белова до 17 января 2024 года.

Защитники, обжалуя постановление районного суда, просили изменить меру пресечения для Белова на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемого Сергея Белова, оставил без изменения постановление Калининского районного суда», - сообщили в апелляционной инстанции.

Органами предварительного следствия главный инженер МУП «Служба организации движения» Сергей Белов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере).

Главного инженера МУП «СОД» задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в мае 2023 года. По версии следствия, Сергей Белов получат взятки от представителя московской компании за заключение муниципальных контрактов.