В Челябинске выросло число безработных

В Челябинске за последнюю неделю число безработных увеличилось на 14 человек и составило на первое октября четыре тысячи 445 горожан.

Как сообщает центр занятости населения Челябинска, с начала сентября численность граждан, состоящих на учете в качестве безработных, уменьшилась на 721-го человека, с начала года – на 19 тысяч 164 человека.

По Челябинской области численность состоящих на учете безработных составила, по данным на первое октября, 19 тысяч 602 человека.

Уровень регистрируемой безработицы в Челябинске сегодня составляет 0,72 процента от численности рабочей силы (на начало 2021 года – 3,7 процента), по региону - 1,06 процента.

В настоящее время служба занятости населения Челябинска располагает 16-тью тысячами 625-тью свободными вакансиями, по региону свободными являются 42 тысячи 550 вакансий.

С начала текущего года с помощью службы занятости трудоустроено восемь тысяч 949 жителей Челябинска, в целом по области работу с помощью специалистов нашли 37 тысяч 912 человек.

Как рассказали в центре занятости населения южноуральской столицы, сообщений о массовом увольнении за прошедшую неделю не поступало. Коэффициент напряженности в областном центре ниже, чем в целом по региону.