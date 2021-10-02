02.10.2021
В Челябинске выросло число безработных
02.10.2021
«Андрюша» сформировал первый в России целевой капитал для поддержки талантливых в детей
02.10.2021
Памятники истории и культуры Челябинской области теперь собраны в одном месте
02.10.2021
Все для вдохновения: юные художники Челябинска провели первый пленэр в новом сквере
02.10.2021
Владислав Макаров оценил новую площадку для собачьих прогулок в Советском районе Челябинска
02.10.2021
Общественники услышаны: дорожный знак «Дети» рядом с бассейном на Российской в Челябинске теперь видно
В Челябинске выросло число безработных
27.09.2021
Более 19 с половиной тысяч южноуральцев имеют официальный статус безработного
17.09.2021
Центр занятости населения Челябинска озвучил данные по безработице в трех территориях
16.09.2021
Текслер – главам: Важно закрепить стабильность на рынке труда
09.08.2021
Челябинская область досрочно выполнит поручение президента по восстановлению числа занятых
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021