В Челябинске вырубят еще 63 сухостойных дерева

В Челябинске на этой неделе начнут работы по сносу сухостойных деревьев, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

Соответствующее разрешение выдало управление экологии и природопользования города.

«Согласно разрешению №105 на снос (пересадку) зеленых насаждений, выданному управлением экологии и природопользования Челябинска от 13.08.2021, будет осуществлен снос 63 сухостойных деревьев (тополя, березы) по улице Бажова, от проспекта Победы до Бродокалмакского тракта, и по Бродокалмакскому тракту, от улицы Мамина до Курганского шоссе», - рассказали в городском комитете дорожного хозяйства.

Работы проведет МБУ «Геоцентр города Челябинска».

«Компенсация снесенных зеленых насаждений будет осуществлена в натуральной форме в Тракторозаводском районе», - добавили в КДХ.

Напомним, в Челябинске уже приступили к сносу 17 сухостойных деревьев на 12 адресах.