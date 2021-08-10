В Челябинске срубят 17 сухостойных деревьев

В Челябинске на 12 адресах снесут 17 сухостойных деревьев. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

Разрешение на снос зеленых насаждений было выдано первого сентября 2020 года управлением экологии и природопользования Челябинска.

В городе вырубят ивы, липы и лох серебристый по адресам: Комсомольский проспект №101, №99, №112, №92, №38, №16, №4, №90, №110, №19А, улица Цинковая, №1 и улица Каслинская, №18.