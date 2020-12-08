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В Челябинске «загорелось» еще одно общественное пространство

В Челябинске на бульваре по проспекту Ленина в Центральном районе зажглись новогодние гирлянды.

О том, как теперь выглядит в темное время суток пешеходная зона на главной улице южноуральской столицы, сегодня, восьмого декабря, в своем телеграм-канале рассказал городской комитет дорожного хозяйства.

Ранее в Центральном районе Челябинска «зажгли» гигантскую люстру на Театральной площади и ёлку из шаров на Алом поле. Радовать жителей и гостей района в зимний период будут и другие праздничные арт-объекты: светящиеся скамейки-звезды, интерактивные качели и уличные торшеры.

По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, основные работы по новогоднему оформлению выполняет подрядчик комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«Все земельные работы завершены. Кабели проложены, опоры установлены. В настоящее время идет монтаж иллюминации. По малым архитектурным формам для наших объектов ждем поставку в середине недели. Останется их только смонтировать», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Напомним, интерактивные качели в Центральном районе будут установлены на набережной реки Миасс, в районе Сада камней. Уличные торшеры и световые скамейки-звезды появятся в местах отдыха на бульваре по проспекту Ленина (на участке от Лесопарковой до Володарского).

Еще одни интерактивные качели будут «гореть» для челябинцев и гостей города неподалеку от лектория, что в сквере на Тернопольской.