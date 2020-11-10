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В Челябинске закрыли выход на трамвайную остановку на площади Революции

Общество
Сегодня, 10:25
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске на площади Революции закрыли выход из подземного перехода на трамвайную остановку по улице Цвиллинга.

Это временная мера, связанная с проведением ремонта.

В «подземелье» в настоящее время ведутся внутренние работы. После того как будет закончено усиление, подрядчик приступит к замене металлических ступеней лестницы, давно нуждавшейся в ремонте и небезопасной для пешеходов.

Другой переход на площади Революции, где также очень большой пешеходный трафик (с выходом к бывшему магазину «Ритм»), уже закончен.

В настоящее время ремонтные работы ведутся также в переходе, выходящем к музею искусств. Привести в порядок эту часть «подземелья» на главной площади Челябинска городские власти обещали в течение текущей недели.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
подземные переходы
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