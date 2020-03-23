В Челябинске закрывают трамвайную остановку «Улица Нагорная»
В Челябинске завтра, 24-го марта, по инициативе комитета дорожного хозяйства городской администрации временно закрывают трамвайную остановку «Улица Нагорная» на Российской (по направлению движения в сторону улицы Труда).
Остановка на противоположной стороне функционирует, как обычно.
ООО «ЧелябГЭТ» просит быть внимательными пассажиров трамваев, следующих в центр города по шестому и седьмому маршрутам.
«Данные меры временные и связаны с производством строительно-монтажных работ в рамках строительства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных, на участке от Кирова до Российской, с выходом на улицу Труда», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе «ЧелябГЭТа».
По завершении строительных работ будет определено новое местоположение остановки «Улица Нагорная».