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В Челябинске закрывают трамвайную остановку «Улица Нагорная»

Общество
Сегодня, 13:12
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске завтра, 24-го марта, по инициативе комитета дорожного хозяйства городской администрации временно закрывают трамвайную остановку «Улица Нагорная» на Российской (по направлению движения в сторону улицы Труда).

Остановка на противоположной стороне функционирует, как обычно.

ООО «ЧелябГЭТ» просит быть внимательными пассажиров трамваев, следующих в центр города по шестому и седьмому маршрутам.

«Данные меры временные и связаны с производством строительно-монтажных работ в рамках строительства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных, на участке от Кирова до Российской, с выходом на улицу Труда», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе «ЧелябГЭТа».

По завершении строительных работ будет определено новое местоположение остановки «Улица Нагорная».

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
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