В челябинском Минздраве опровергли увольнение врача-онколога из Металлургического района

В Челябинске в поликлинике при городской больнице № 6 врач-онколог продолжит работу после выхода из отпуска, увольняться специалист не собирается.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области. О том, что скоро Металлургический район может остаться без онколога, писали в соцсетях пациенты.

«Я живу в Металлургическом районе. Я онкобольная. Мне постоянно нужны консультации онколога, но почему-то у нас решили уволить онколога (на весь район - ни одного), а нам предлагают ездить больницу № 8 на ЧТЗ. Это что: забота о нас, больных, или хотите быстрее от нас избавиться? Он тут принимал по 30-40 человек, проблема с талонами была. А теперь вообще на приём не попасть будет? И почему мы с таким тяжелым диагнозом должны страдать от какой-то оптимизации? ПОМОГИТЕ, пожалуйста, оставить онколога у нас в районе!!!!!!», – обратилась к губернатору Элеонора Гафурова в сообществе «А.Л. Текслер, Помоги!».

В беседе с корреспондентом «Урал-пресс-информ» Элеонора Гафурова рассказала, что об увольнении онколога узнала от самого врача, когда была у него на приёме 17 июля. По его словам, онкобольных пациентов, наблюдающихся в поликлинике на ЧМЗ, прикрепили к больнице № 8 и в районе больше не будет онкологов.

«В январе закрыли стационар - теперь на химию приходится ездить в Копейск. А кто не может? Нас обрекают на верную смерть? У нас всё делается против больных?», - спрашивает челябинка.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области заверили, что увольняться врач-онколог не собирается. «Вчера на награждении медиков лично общался с главврачом больницы № 6. Он заверил, что после отпуска онколог продолжит работать, никакого увольнения не планируется», - рассказал пресс-секретарь Минздрава региона Алексей Гаврилов.

В ведомстве добавили, что направление пациентов в горбольницу № 8 связано с переходом на новый стандарт оказания медицинской помощи онкобольным, который внедряется по всей стране с первого января 2022 года. По новым правилам для диагностики, раннего выявления новообразований, применения некоторых схем лечения и диспансерного наблюдения пациентов будут направлять в Центры амбулаторной онкологической помощи. Таких ЦОАПов в регионе будет создано 12.

Пациенты, которые уже состоят на учёте или нуждаются в паллиативной помощи, по-прежнему смогут получать медицинскую помощь в поликлиниках по месту жительства. При этом в случае избыточной нагрузки на медучреждение пациентов тоже могут направить в ЦОАП.

С учётом повсеместного дефицита узких специалистов избыточную нагрузку испытывают многие поликлиники. А это значит, что направление в ЦОАП (который может находится не только в другом районе, но и в другом городе, например, Копейске) может получить каждый второй пациент. Таким образом, кадровый вопрос решается не за счёт расширения штата, а с помощью «маршрутизации»: онкобольных просто «перебрасывают» туда, где специалисты есть. Челябинцев, проживающих в Металлургическом районе, направляют на химиотерапию в Копейск (горбольница № 8), а копейчан - в Челябинск (областная больница № 2). Жалобы на такой порядок оказания онкопомощи всё чаще появляются в соцсетях, и с каждым разом они звучат всё жёстче.

«Объём медицинской помощи не меняется, - подчёркивают в областном Минздраве, - Более того, новый стандарт призван улучшить качество оказания медицинских услуг с точки зрения диагностики и выявления новообразований на ранних стадиях».

Среди преимуществ новой системы медики называют мультидисциплинарный подход, который теперь станет обязательным. Выставлять диагноз будет консилиум врачей из медорганизаций, в которых есть отделения противоопухолевой терапии, радиотерапии и хирургии. С помощью телемедицины к обследованию начнут привлекать и федеральных экспертов. Ещё один плюс - возможность по полису ОМС повторно пройти исследование в другой лаборатории и другими специалистами. Сами ЦОАПы дооснастят новым высокотехнологичным оборудованием, что позволит получать качественную специализированную медицинскую помощь в регионе без необходимости обращения в федеральные центры.

«Это поможет подобрать наиболее эффективную схему лечения и обеспечит лучший результат в каждом конкретном случае. Правилами строго регламентирован срок оказания медицинской помощи», - говорится на сайте Минздрава Челябинской области.

Но кажется, что, решая одну проблему (повышения качества диагностики), нововведение усугубляет другую – доступности медицинской помощи. Для больных раком двухчасовая тряска в общественном транспорте туда и обратно – это не вопрос комфорта, а реальные риски для здоровья. Конечно, есть вариант с такси, но далеко не всем он по карману.

Получается, что при всех плюсах новый порядок сейчас работает не на достижение провозглашённых целей, а против них. Но это лишь мнение некоторых пациентов. Возможно, инициаторы новшества в Минздраве России оценивают по-другому. Кроме того, переход на новую систему ещё не завершился, и говорить о его результатах пока рано.