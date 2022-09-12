В челябинском поселке Аэропорт ремонтируют уникальное здание ДК «Сокол»

В челябинском поселке Аэропорт по программе инициативного бюджетирования обновляют уникальное здание дворца культуры «Сокол», которое уже давно нуждалось в ремонте.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонт ДК, спроектированного по образу самолета, стартовал в июле 2022-го года. Завершить все работы планируется в ноябре.

В настоящее время ведется ремонт входных групп, фасада, зрительного зала и всех внутренних помещений, а также установка автоматической системы пожарной сигнализации. Уже полностью завершены работы по ремонту и обустройству кровли.

«После завершения работ входная группа будет размещена в центре, в соответствии с техническим паспортом. Также, в соответствии с проектом, будет установлен гардероб, а в фойе оборудуют стойку администраторов, где жители смогут получать всю информацию. Клубные и творческие коллективы получат новые и красивые помещения», - рассказали в администрации Челябинска.

В планах – преображение прилегающего к зданию пространства.