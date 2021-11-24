24.11.2021
В Челябинской область четверть муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме
24.11.2021
«Пушкинская карта» заработала в Миасском краеведческом музее
24.11.2021
В Челябинске бывший главный энергетик МБУ «ЭВИС» предстанет перед судом за взятки от бизнесменов
24.11.2021
В Магнитогорске экс-начальник подразделения судебных приставов стал фигурантом уголовного дела
24.11.2021
Получить QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом можно через Сбербанк Онлайн
24.11.2021
Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта «синтетики» в Челябинской области
В Челябинской область четверть муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме
24.11.2021
Входящий в Миасский городской округ поселок Нижний Атлян получил долгожданную воду
23.11.2021
Жилые дома и социальные объекты в Металлургическом районе остались без тепла
17.11.2021
Администрация Златоуста подключится к проблеме «холодного» дома в «Березовой Роще»
16.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021