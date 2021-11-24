В Челябинской область четверть муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме

В Челябинской области 12 городов и районов не получили паспорта готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов, что составляет 27,9% от общего числа муниципальных образований (всего в регионе 43)

Без паспорта готовности вошли в зиму три городских округа (Златоустовский, Миасский, Троицкий) и девять муниципальных районов (Агаповский, Аргаяшский, Еманжелинский, Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Нагайбакский, Саткинский, Чесменский).

Кроме того, не получили паспорта и 40 городских и сельских поселений, входящих в составе названных районов.

Губернатор Алексей Текслер поручил министерству строительства и ЖКХ области, главам в кратчайшие сроки устранить замечания Ростехнадзора и получить акты готовности к отопительному сезону.

Напомним, в прошлом году общая готовность территорий к отопительному сезону составила 98%. В 2020 году паспорта готовности не были выданы двум муниципалитетам -Златоустовский городской округ и Агаповский муниципальный район. Эти территории остались без паспортов и в 2019 году. И в новый сезон 2021-2022 годов они, по недоброй традиции, входят без паспорта.

Златоуст на сегодня решает проблему ухода от неэффективных теплоисточников и модернизирует систему теплоснабжения. Строятся три котельные. Их планируется запустить в 2022 году.