В Челябинской области 30% жилого фонда пока не обеспечено теплом

В Челябинской области в 30% многоквартирных жилых домов тепло пока не пришло, несмотря на низкие температуры воздуха за окном.

По данным министерства строительства и инфраструктуры, 14 муниципальных образований уже в полном объеме подключили свой жилой фонд. «22 сентября о полном запуске в работу котельных, подключении жилого фонда и социальной сферы отчитались Верхний Уфалей, Карабаш, Локомотивный, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Верхнеуральский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий и Пластовский районы», - отмечает ведомство.

Завершают подключение еще восемь территорий. «Близки к 100-процентному подключению Златоуст, Кыштым, Миасс, Ашинский, Брединский, Катав-Ивановский, Кизильский и Саткинский районы», - уточняет минстрой.

Пока Челябинска нет ни в одном из списков передовиков. А жители пишут жалобы в соцсетях. «Два многоквартирных дома в центре Челябинска уже второй день без отопления и воды. Подвоз воды отсутствует. Администрация не реагирует, ТСЖ говорят идите на колонку или покупайте воду», - сообщает Надежда Павленко в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» и уточняет адрес: Каслинская 101а, 101б.

Мария Дремова добавляет, что тепла нет и в домах 109 и 109а, Комсомольский проспект. «ЖЭК каждый день придумывает новые истории, то параметров нет, то им кто-то запрещает включать отопление. Болеем уже всей семьей», - делится жительница и недоумевает, почему указания губернатора включать тепло, не дожидаясь «у моря погоды», не все выполняют.

Есть обращения из Карталов. «Ул. Юбилейная. В квартире 15 градусов, отопление не дают. Отвечают первого октября в 00 дадут. Это нормально? На выходные обещают четыре градуса и снег с дождем. Что за издевательство над людьми. Дети болеют, дома холодища», - возмущается жительница.

«Всем плевать. В Еленинке, Новакаолиновый дети в школах и садике мерзнут», - негодует Олеся Бондаренко.

«Когда в Аргаяше включат отопление? В детских садах школах холод. Старшие классы сидят дома на дистанте. Начальные классы учатся по 30 минут», - интересуется Светлана Гамбур.

По данным минстроя, в настоящее время в Челябинской области отоплением обеспечены 90% учреждений социальной сферы и 70% жилого фонда, 87% котельных запущены в работу. Подключение к теплу осуществляется ежедневно, главы муниципалитетов докладывают о проделанной работе в региональный минстрой.

Накануне глава минстроя Юлий Элбакидзе заверил депутатов Законодательного собрания, полностью подключение будет завершено к первому октября. «Есть отдельные проблемы по некоторым муниципалитетам, но нерешаемых глобальных вопросов и объектов, где может быть не обеспечен запуск тепла, на сегодня нет», - отчитался перед депутатами глава минстроя области.