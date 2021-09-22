В Заксобрании обсудили готовность Челябинской области к отопительному сезону

По состоянию на 22 сентября 2021 года готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Челябинской области к отопительному сезону составила 98%.

Об этом доложил министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе на заседании комитета Законодательного собрания региона по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

На сегодняшний день в области подключены 88% учреждений социальной сферы, 69% жилищного фонда (48 миллионов квадратных метров из 69 миллионов). Запущены в работу 86% котельных. По заверениям министра, полностью подключение будет завершено к первому октября.

Первый заместитель председателя комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Мотовилов поинтересовался, есть ли вероятность угрозы срыва отопительного сезона в каком-либо из муниципалитетов области.

«Есть отдельные проблемы по некоторым муниципалитетам, но нерешаемых глобальных вопросов и объектов, где может быть не обеспечен запуск тепла, на сегодня нет», - отчитался перед депутатами глава минстроя области. По его словам, все проблемы решаются в ежедневном режиме с привлечением, в тои числе, и сотрудников прокуратуры.

Председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш отметил, что в прошлом отопительном сезоне депутатам поступал огромный поток жалоб от жителей Металлургического района Челябинска на состояние тепловых сетей. По словам спикера, жители резко высказывались в адрес властей всех уровней в связи со сложившейся неудовлетворительной ситуацией с теплоснабжением.

Район обслуживает МУП ЧКТС. «На сегодняшний день ситуация с теплоснабжением в Металлургическом районе Челябинска удовлетворительная. Кроме того, в этом году МУП ЧКТС выделено дополнительное финансирование порядка 300 миллионов рублей», - отчитался Юлий Элбакидзе.

Спикер уточнил, эффективно ли были использованы средства, выделенные компании в 2020 году. Министр заверил, что КСП уже проводила проверку по данному вопросу и не выявила нарушений.

Владимир Мякуш рекомендовал главе регионального минстроя еще раз проконтролировать ситуацию в Металлургическом районе областного центра.

Кроме того, Александр Мотовилос спросил у главы минстроя, выполнена ли рекомендация депутатов по созданию межведомственной рабочей группы с привлечением представителей всех уровней власти региона и депутатов для комплексного решения проблем теплоснабжающих организаций региона. Предложение прозвучало на совещании, проведенном в сентябре в Законодательном собрании области. Депутаты отправляли в минстрой и список теплоснабжающих организаций, которые, по их заверениям, в жестких экономических условиях не могут эффективно подготовиться к отопительному сезону.

Юлий Элбакидзе ответил, что на сегодня нет острой необходимости в создании такой группы. Так как в области создан постоянно действующий штаб, куда входят представители всех нужных министерств, и где регулярно все вопросы рассматриваются.

Владимир Мякуш рекомендовал министру строительства и инфраструктуры включить в состав этого штаба представителей трех комитетов Законодательного собрания. Министр пообещал выполнить просьбу.

Кроме того, речь на заседании зашла и о высоком уровне задолженности за жилищно-коммунальные услуги. На сегодня ее размер составляет 4,3 миллиарда рублей. Самые большие проблемы в Златоусте и Миассе. В качестве передовиков отмечен Верхнеуральский и Пластовский районы.

Министр отчитался, какие меры предпринимаются в целом и по каждому муниципалитету для погашения долгов и недопущению роста задолженности за топливно-энергетические ресурсы в новом отопительном периоде. В частности, муниципалитетам была выделена дотация для погашения задолженности. В проблемных городах активно реализуется программа по модернизации системы теплоснабжения. Проблем с запуском тепла и прохождением отопительного сезона не предвидится, заверил депутатов министр.

Депутатам рекомендовано активнее работать в округах, усилить работу с органами местного самоуправления по данному вопросу. Владимир Мякуш предложил пригласить для отчета в Законодательное собрание вице-губернатора Сергея Шаля, курирующего инфраструктурные вопросы, а также глав муниципальных образований, где накоплены наибольшие размеры задолженности за топливно-энергетические ресурсы. И обсудить, какие исчерпывающие меры необходимо принять органам исполнительной власти.