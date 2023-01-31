В Челябинской области активизируется грипп «В»

В Челябинской области растет активность гриппа «В», в конце прошлого года в регионе доминировал штамм А(H1N1) так называемый «свиной грипп».

«По данным лабораторных исследований среди больных ОРВИ выявляемость гриппа составила 12,4%, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора. - Отмечается увеличение удельного веса гриппа В – 3,5% от числа всех обследованных больных».

Месяц назад грипп диагностировали у 81,9% заболевших ОРВИ. На долю «свиного» гриппа приходилось почти 82%.

В настоящий момент также активно выявляются возбудители РС-инфекции, парагриппа, риновиновирусной, бокавирусной, метапневмовирусной и сезонной коронавирусной инфекции.

«Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться эпидемической», - подчеркивают в управлении Роспотребнадзора региона.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в целом по области выросла на 11,2%. Наибольший рост отмечен среди школьников 7-14 лет - на 23,7%, детей 3-6 лет – на 18,4%, детей до трех лет – на 12,7%. Заболеваемость взрослого населения соответствует уровню прошлой недели.

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 36%, в том числе среди взрослых - на 52,4%, среди детей до трех лет – на 3,9%. Уровень заболеваемости среди детей от трех до 14 лет пока ниже эпидпорога.

Напомним, с седьмого декабря 2022 года в регионе введен карантин по гриппу в медицинских организациях и учреждениях социальной защиты области.

С 14 декабря в области введен в действие Комплексный план по борьбе с гриппом и другими ОРВИ, который предполагает проведение широкомасштабных противоэпидемических мероприятий.

ДЛЯ СПРАВКИ

Грипп В поражает верхние дыхательные пути, трахею, бронхи, а иногда и легкие, вызывая насморк, кашель, токсикоз. Заболевание может приводить к серьёзным осложнениям и даже летальному исходу.

К группам риска относятся: работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, учащиеся и студенты, беременные женщины (особенно во время третьего триместра беременности), лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями легких (в том числе с астмой), заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метаболическими нарушениями.