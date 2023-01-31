31.01.2023
На трассе М-5 в Челябинской области грузовик насмерть задавил пешехода
31.01.2023
На ММК в режиме 24/7 заработал виртуальный помощник сотрудников и поставщиков
31.01.2023
«Преступление и наказание» в стиле рэп
31.01.2023
В Челябинске экипаж ГИБДД попал в ДТП, преследуя пьяную автоледи
31.01.2023
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Российской
30.01.2023
НМУ продлятся еще сутки в четырех городах Челябинской области
В Челябинской области активизируется грипп «В»
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
10.01.2023
Каникулы пошли на пользу: снизился уровень заболеваемости ОРВИ и ковидом среди южноуральцев
02.01.2023
Грипп и ковид продолжают «гулять» по Челябинской области
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023