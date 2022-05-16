16.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
16.05.2022
Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
16.05.2022
Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке
16.05.2022
Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке
16.05.2022
Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни
16.05.2022
На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
Проголосуй – и твой город получит дополнительные деньги на благоустройство
В Челябинской области активные участники голосования получат допфинансирование
06.05.2022
В Тракторозаводском районе Челябинска благоустроят четыре сквера
27.04.2022
На улице Свободы в Челябинске появится бульвар
25.04.2022
Выбрать объекты благоустройства 2023 года челябинцы могут уже сейчас
18.04.2022
В Челябинске благоустройство общественных пространств набирает обороты
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022