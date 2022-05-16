В Челябинской области активные участники голосования получат допфинансирование

Активные участники голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году в муниципалитетах Челябинской области получат дополнительное финансирование. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

«Дополнительные средства получат те города и районы Челябинской области, жители которых наиболее активно проголосуют за выбор объектов благоустройства на 2023 год на платформе обратной связи “Госуслуги. Решаем вместе”», - сообщили в пресс-службе губернатора и уточнили, полученные деньги можно будет потратить на преображение территорий.

Онлайн-голосование на платформе za.gorodsreda.ru проходит с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

В этом году выделено три группы муниципальных образований, в каждой из которых предусмотрены призовые места

В первую группу вошли Челябинский и Магнитогорский городские округа. Один из этих городов получит плюсом 20 миллионов рублей, если в голосовании примут участие не менее 20 % от жителей 14 лет и старше.

Во вторую группу включены все остальные городские округа , в третью - все муниципальные районы Челябинской области. В каждой группе будут определены по три победителя. В их бюджеты поступят 10, 7 и четыре миллиона рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Средства областного бюджета будут направлены победителям после официального подведения итогов голосования.