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В Челябинской области будет возведен Одигитриевский храм

Общество
Сегодня, 11:14
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В поселке Ясные поляны Троицкого района (Челябинская область) будет возведен храма в честь иконы Божией Матери «Одигитрия».

Накануне, 8 сентября 2020 года, митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил чин закладки храма.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии, храм будет построен на месте разрушенного до основания храма святого пророка Илии.

Он был построен в 80-х годах XIX века на территории загородного хозяйства Свято-Казанского женского монастыря города Троицка – земли под храм выделили из войского фонда Оренбургского казачьего войска. После революции монастырское хозяйство было ликвидировано, земли и имущество переданы совхозу. Церковь также была закрыта, сначала здание использовалось под клуб, затем под магазин (с начала 1970-х годов). Несколько лет назад ветхое деревянное здание было полностью снесено.

Митрополит Григорий, еще будучи епископом Троицким и Южноуральским, не оставлял надежд возродить утраченный храм. И сейчас работы начались. Святое место расчищено от мусора, установлен поклонный крест, заложен новый фундамент.

На чине закладки нового храма присутствовал глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров. Он поблагодарил владыку Григория, жителей поселка за вклад, который они вносят в восстановление храма.

«Этой истории уже очень много лет. Здесь был разрушенный магазин, который никто не мог убрать, и вот, наконец, в этом году началась работа, - сказал глава района. - Я думаю, это хороший знак не только для поселка Ясные поляны, но и для Троицкого района, для всей Челябинской области. В таком единстве, какими бы разными мы не были, мы сможем преодолеть все проблемы, которые стоят перед нами. Давайте продолжим эту работу, и будем жить в мире, согласии и стремлении к благому делу».

Обращаясь к жителям поселка, митрополит Григорий сказал, что сегодня знаменательный для них день: на месте разрушенного храма, который воздвигли предки, начинается строительство нового православного храма. Владыка призвал всех по мере возможности участвовать в этом добром деле, ведь храм Божий – это благословение для села, источник помощи Божией, в которой нуждается каждый человек.

Митрополит Григорий окропил святой водой закладной камень, фундамент храма и всех собравшихся.

В завершении чина закладки каждый получил от митрополита Григория в подарок икону Божией Матери «Одигитрия». «Пусть Матерь Божия молится за нас своему Сыну Господу Иисусу Христу, помогает и хранит от всякого зла», - благословил селян владыка.

 

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возрождение храма
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