В Челябинской области часть ковидных коек вернут в плановую помощь

В Челябинской области свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 достиг 20%. Будет решаться вопрос о переводе части ковидных баз в плановый режим работы.

Об этом рассказал министр здравоохранения области Юрий Семенов на брифинге 16 ноября.

«Видим стабилизацию количества пациентов, которых мы ежедневно госпитализируем на базы по лечению коронавирусной инфекции. Есть небольшое снижение. На сегодня свободно 20% коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с ковидом, - пояснил глава регионального минздрава. - Это и не много, и не мало. Минздрав говорит, что этим коечным фондом мы должны достаточно быстро оперировать - либо в сторону его уменьшения, либо увеличения».

Сегодня состоится штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции под председательством губернатора. На нем будет доложена текущая ситуация и решен вопрос об уменьшении коечного фонда.

«Если мы видим, что количество госпитализируемых пациентов с ковидом снижается, то в приоритетном порядке мы выводим в плановую помощь хирургические и терапевтические стационары, отделения кардиологии и неврологии, чтобы они могли оказывать профильную деятельность как в экстренном, так и в плановом порядке», - пояснил Юрий Семенов.

Напомним, неделю назад свободный коечный фонд был равен 15%, по состоянию на 24 октября - лишь 1,8%.

На сегодня на госпитальных базах и на дому получают лечение 18 тысяч 361 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 18 тысяч 391 житель). Число южноуральцев, одновременно борющихся с ковидом, впервые сократилось за последние несколько месяцев. По состоянию на 24 октября боролись с ковидом 13 тысяч 193 жителя, в начале октября – 10,2 тысячи человек.

ДЛЯ СПРАВКИ

На данный момент в области развернуто 27 стационарных отделений (восемь тысяч 723 койки) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и 14 баз (1019 коек), куда пациенты переводятся из основных на долечивание. Ковидные базы действуют в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Коркино, Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Сатке, Аше, Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Троицке, Верхнеуральске, селе Еткуль, селе Долгодеревенское.