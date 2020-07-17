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В Челябинской области еще три выпускника удалены с ЕГЭ

Общество
Вчера, 20:19
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области еще трех выпускников удалили единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

На ЕГЭ по обществознанию и по химии было зарегистрировано три удаления. В Каслинском районе удалили одного участника - за шпаргалку, в Челябинске двоих – за шпаргалку и сотовый телефон. Результаты ЕГЭ данных участников аннулированы, экзамены они смогут пересдать в следующем году.

Всего с начала экзаменационной кампании в регионе было удалено 10 выпускников – четверо в Челябинске, двое в Магнитогорске, по одному в Златоусте, Нагайбакском, Октябрьском и Каслинском районах.

Результаты ЕГЭ этих участников были аннулированы, экзамены они смогут сдать только в следующем году.

Напоминаем всем выпускникам, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру.

Те участники, кто не смог завершить экзамен или не явился на него по уважительным причинам, смогут сдать ЕГЭ в резервные дни 24 и 25 июля. Для таких участников также предусмотрен дополнительный период с 3 по 8 августа.

Следующий экзамен состоится 20 июля – участники сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам (письменная часть).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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нарушения в ходе ЕГЭ
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