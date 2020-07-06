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Выпускника из Челябинска удалили с ЕГЭ по русскому

Общество
Вчера, 23:55
Автор: 
Олеся Денисова

Одиннадцатиклассника одной из школ Челябинска удалили с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку.

«Участник пронес на экзамен шпаргалку, - пояснила начальник управления общего образования министерства образования и науки области Елена Тюрина. - Результаты экзамена аннулированы». В этом году нарушитель уже не сможет пересдать ЕГЭ по русскому языку, а, значит, и поступить в вуз, где этот требуются результаты этого экзамена.

Как уже сообщало агентство, в ходе ЕГЭ по информатике и ИКТ, по литературе и по географии были удалены два выпускника из Магнитогорска и Нагайбакского района. У одного были обнаружены справочные материалы, у второго – телефон.

Елена Тюрина еще раз напомнила всем выпускникам, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи. «Не стоит рисковать своим будущим», - посоветовала одиннадцатиклассникам начальник управления минобрнауки.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
нарушения в ходе ЕГЭ
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