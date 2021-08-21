В Челябинской области из-за жары ограничено движение большегрузов по трассам

В Челябинской области из-за аномально-высоких температур воздуха действует ограничение на движение большегрузных автомобилей по федеральным и региональным трассам.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в выходные, 21 и 22 августа, а также в понедельник, 23 августа, прогнозируется аномально-жаркая погода с температурами на семь градусов выше климатической нормы. Во второй половине дня столбик термометра будет подбираться к отметке плюс 36-38 градусов. При этом влажность небольшая и ветер слабый.

Как сообщает пресс-служба УпрДор «Южный Урал», в связи с высокими температурами воздуха вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей.

Так, в Челябинской области ограничения будут действовать на участке с 16 по 146 километры трассы А-310 «Челябинск – Троицк», на участке с 1549 по 1871 километр М-5 «Урал», на участке 11-130 километр М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург и на участке с 13 по 55 километр трассы Р-254 «Иртыш».

В Курганской области на участке со 125 по 356 километры трассы Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» и участке с 55 по 465 километры трассы Р-254 «Иртыш, а также на участке км 0 – км 91 (подъезд к г. Тюмень).

Ограничение будет действовать с 12 до 18 часов (местное время) 21 августа.

Кроме того, вводится вводится временное ограничение движения для большегрузов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Челябинской области.

Как сообщает миндортранса, ограничения будут действовать с 20 августа по 22 августа (включительно) в дневное время с 10 до 18 часов по местному времени.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. «Такие меры принимаются в целях сохранения дорожного покрытия, так как при высоких температурах воздуха и под тяжестью большегрузных машин асфальт подвергается сильной деформации», - пояснили в министерстве.

Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

По всем вопроса можно обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).