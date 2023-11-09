09.11.2023
В Челябинской области изменили график перекрытий реконструируемого участка М-5
09.11.2023
Челябинец напал с ножом на женщину в сетевом магазине, пострадавшая в больнице
09.11.2023
В Миассе состоялся открытый турнир ГРЦ Макеева по настольному теннису
09.11.2023
Президент ФХР откроет хоккейную коробку в Челябинске
09.11.2023
Публичка приглашает на открытие выставки Анны Шариковой
09.11.2023
Уголовное дело в отношении экс-главврача ГКБ Озерска направлено в суд
В Челябинской области изменили график перекрытий реконструируемого участка М-5
08.11.2023
В Челябинской области 9 ноября на 5 часов запретят движение автобусов и большегрузов по М-5
25.10.2023
В Челябинской области 26 октября на пять часов ограничат движение на М-5
18.10.2023
В Челябинской области 19 октября на пять часов ограничат движение по М-5
12.10.2023
Дорожники Челябинской области стали героями фотовыставки
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023