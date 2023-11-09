В Челябинской области изменили график перекрытий реконструируемого участка М-5

В Челябинской области изменили график введения ограничений дорожного движения на реконструируемом участке федеральной трассы М-5 в связи с проведением буровзрывных работ.

«С 14 ноября 2023 года до первого октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», - сообщили в УпрДор «Южный Урал».

Напомним, с апреля по октябрь 2023 года на участке 1565 км – 1576 км автомобильной дороги М-5 в Ашинском районе еженедельно каждый четверг ограничивали движение транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

Со следующей недели перекрытие будет организовано по вторникам или четвергам. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Легковой транспорт сможет объехать реконструируемый участок по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Для большегрузов и автобусов на время проведения буровзрывных работ проезд запрещен.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7-982-331-37-84 (Telegram).