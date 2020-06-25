В Челябинской области коронавирус унес жизнь врача из Миасса

В Миассе (Челябинская область) от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя врач городской детской больницы. Доктор около 30 лет посвятила работе педиатром. Это уже третья смерть медицинского работника в регионе от коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, первый признаки заболевания у доктора появились 11 июня. Через три дня она вызвала скорую помощь, которая отвезла пациентку на компьютерную томографию легких. Обследование показало двустороннюю пневмонию, позднее коронавирус был подтвержден лабораторно. Женщину госпитализировали на госпитальную базу в ММЦ «Северный» в состоянии средней степени тяжести.

В прошлое воскресенье, 21 июня, состояние пациентки ухудшилось, её перевели в реанимацию. Но, несмотря на все усилия врачей Миасса и специалистов областных больниц, женщина скончалась.

Коллеги вспоминают её как оптимистичного, грамотного, заботливого и по-настоящему преданного своей профессии специалиста.

Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая. Умер 57-летний врач общей практики из Брединского района. Причина смерти – ковидная пневмония.

В мае скончалась 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Златоуста, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.

В июне коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя детской городской поликлиники №1 Сергея Гришова. Врачи боролись за его жизнь более месяца, но болезнь оказалась сильнее. А за месяц до этого умерла его мама, также заразившаяся коронавирусной инфекцией.