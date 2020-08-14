В Челябинской области «ковид» не повлиял на результаты ЕГЭ

В Челябинской области единый государственный экзамен сдали 14001 человек. Из них планку в 100 баллов преодолели 168 выпускников школ.

Такие данные сегодня, 14 августа, на пресс-конференции в агентстве «Аргументы и факты» озвучила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

«Уровень сдачи государственного экзамена остался на уровне прежних лет. 168 человек у нас набрали 100 баллов. Отличились такие города, как Магнитогорск, Челябинск, Снежинск и Озерск. Наиболее высокие результаты школьники показывали по русскому языку, химии, информатике и литературе», - сказала Елена Коузова.

Напомним, в этом году из-за пандемии школьникам, которые на собирались поступать в вузы, было разрешено не сдавать единый государственный экзамен.