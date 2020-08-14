ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области «ковид» не повлиял на результаты ЕГЭ

Общество
Сегодня, 13:05
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области единый государственный экзамен сдали 14001 человек. Из них планку в 100 баллов преодолели 168 выпускников школ.

Такие данные сегодня, 14 августа, на пресс-конференции в агентстве «Аргументы и факты» озвучила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

«Уровень сдачи государственного экзамена остался на уровне прежних лет. 168 человек у нас набрали 100 баллов. Отличились такие города, как Магнитогорск, Челябинск, Снежинск и Озерск. Наиболее высокие результаты школьники показывали по русскому языку, химии, информатике и литературе», - сказала Елена Коузова.

Напомним, в этом году из-за пандемии школьникам, которые на собирались поступать в вузы, было разрешено не сдавать единый государственный экзамен.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
ЕГЭ
Общество
30.05.19 12:12
В Челябинской области трех выпускников выгнали с ЕГЭ по математике
Общество
27.05.19 12:05
Сегодня у одиннадцатиклассников начались первые ЕГЭ
Экономика
17.09.18 17:25
Учителя Челябинской области начнут получать компенсации за подготовку и проведение ГИА и ЕГЭ
Общество
28.06.18 10:57
Один выпускник Челябинской области сдал ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов
Сегодня, 11:06
Санатории Челябинской области готовы принимать школьников на оздоровление круглый год
Сегодня, 00:34
Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ
Вчера, 21:22
Алексей Текслер: Челябинская область должна получить вакцину от коронавируса как можно быстрее
Вчера, 20:53
Текслер: Челябинская область справилась с беспрецедентным вызовом пандемии, но расслабляться рано
Вчера, 19:58
В Челябинской области автомобилисты все чаще незаконно паркуются там, где не следует
Вчера, 18:13
Алексей Текслер: Челябинская область переселяет жителей аварийных домов с опережением
Вчера, 16:16
Полицейских Челябинска отправили в сады, чтобы предостеречь огородников от участия в лотереях
Вчера, 15:59
Юные челябинцы создали экзоскелет для пациентов с травмами и получили федеральный грант
Вчера, 15:48
На путепроводе «Челябинск-главный» кипит работа
Вчера, 14:36
Устанавливать границы памятников природы Южного Урала теперь будет областное правительство
Экономика
Сегодня, 11:12
Жители Челябинской области пожаловались в Контрольно-счетную палату на низкие зарплаты
Общество
Сегодня, 12:25
В Челябинской области торжественные линейки в День знаний пройдут без родителей
Новости
Сегодня, 12:38
Федерация
Ученые призвали лечить ковидную пневмонию радиацией
Сегодня, 12:30
Федерация
“Бесплатная мойка лиц” не пройдет: в России ужесточат наказание за автохулиганство
Сегодня, 11:43
Федерация
“Молодежь развращена”: Чубайс предложил платить за образование детей после 3 класса
Сегодня, 11:13
Экономика
Доля ВТБ Факторинг на рынке Уральского федерального округа превысила 50%
Сегодня, 11:06
Общество
Санатории Челябинской области готовы принимать школьников на оздоровление круглый год
Материалы рубрики
Сегодня, 11:06
Общество
Санатории Челябинской области готовы принимать школьников на оздоровление круглый год
Сегодня, 00:34
Общество
Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ
Вчера, 19:58
Общество
В Челябинской области автомобилисты все чаще незаконно паркуются там, где не следует
Вчера, 16:16
Общество
Полицейских Челябинска отправили в сады, чтобы предостеречь огородников от участия в лотереях
Вчера, 15:48
Общество
На путепроводе «Челябинск-главный» кипит работа
Теги
ЕГЭ
Елена Коузова
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика