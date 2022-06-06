Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших

В понедельник, шестого июня, почти четыре тысячи выпускников Челябинской области сдают единый государственный экзамен, из них более двух тысяч человек - ЕГЭ по физике, полторы тысячи учеников - по истории.

Как сообщает минобрнауки региона, на экзамен по физике отводится три часа 55 минут (235 минут). Предстоит решить 30 заданий трёх уровней сложности: базового, повышенного и высокого.

ЕГЭ по истории продлится три часа (180 минут). Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 19 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.

На ЕГЭ по физике нужно набрать минимум 36 баллов, по истории – 32. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 22 июня.

Выпускникам запрещено приносить на экзамен шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру.

А вот за опоздание на ЕГЭ наказывать не будут. Пустят всех. «На какое бы время ни опоздал участник единого госэкзамена, его в любом случае должны допустить в экзаменационный пункт», - пояснили в Рособрнадзоре. Опоздавший будет допущен в аудиторию после прохождения процедуры допуска, для не будет отдельно проводиться общий инструктаж, включая правила по заполнению бланков регистрации.

Время окончания экзамена не продлевается в случае опоздания.

Участник экзамена может взять с собой легкий перекус, например, шоколад, зерновой батончик, питьевой йогурт или фрукт. «Но при этом нужно учитывать, что упаковка продуктов не должна содержать в себе запрещенных справочных материалов, а их распаковка и запахи не должны отвлекать других учеников. Также продукты не должны повредить экзаменационные материалы», - пояснили в Росорьнадзоре.

По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ в Челябинской области можно обращаться по телефону «горячей линии» - 7 (351) 263-25-17.