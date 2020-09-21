ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области ковид подтвердился еще у 13 школьников

Общество
Сегодня, 13:21
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области зарегистрировано еще 13 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. Всего с начала учебного года в регионе подтверждено 54 случая ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедшие три дня список заболевших новой коронавирусной инфекцией пополнили 13 человек. Число детей с ОРВИ значительно больше.

По состоянию на 21 сентября по предписанию Роспотребнадзора остается закрытым только один класс в школе, где был выявлен случай коронавируса среди учащихся.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано две тысячи 448 южноуральцев (днем ранее – две тысячи 923 жителя). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

За выходные случаи коронавируса среди взрослых и детей выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Кыштыме, Миассе, Чебаркуле, Аргаяшском, Верхнеуральском, Еткульском, Карталинском, Кизильском, Коркинском, Нагайбакском, Саткинском и Сосновском районах.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:38
Текслер: Ситуация по ковиду хоть и стабильная, контролируемая, но достаточно напряженная
Общество
Сегодня, 10:16
Работающие южноуральцы старше 65 лет могут продлить больничный еще на две недели
Общество
Сегодня, 00:59
За двое суток умерло шесть жителей с ковидом в Челябинске и Златоусте
Общество
Сегодня, 00:39
Число пациентов с ковидом в больницах Челябинской области превысило три тысячи
Сегодня, 10:27
В Челябинске школы и детские сады начали подключать к отоплению
Сегодня, 10:16
Работающие южноуральцы старше 65 лет могут продлить больничный еще на две недели
Сегодня, 09:18
ЧЭМК превратит пустырь у бассейна «Электрометаллург» в центр притяжения челябинцев
Сегодня, 01:50
В понедельник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня, 01:34
В Челябинской области простились с главой Пластовского района и в понедельник провожают в последний путь сотрудника правительства
Сегодня, 00:59
За двое суток умерло шесть жителей с ковидом в Челябинске и Златоусте
Сегодня, 00:39
Число пациентов с ковидом в больницах Челябинской области превысило три тысячи
19.09.20 12:07
Озерская дивизия войск нацгвардии обрела новое боевое знамя
18.09.20 21:48
В выходные южноуральцы смогут привиться от гриппа в ТРК
18.09.20 21:29
В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности
Общество
Сегодня, 10:27
В Челябинске школы и детские сады начали подключать к отоплению
Общество
Сегодня, 12:04
ОНФ готовит обращение в Роспотребнадзор: «Игорь», спустись с небес
Новости
Сегодня, 14:09
Происшествия
Мнение эксперта: Максим Марцинкевич не мог убить себя, ему помогли
Сегодня, 13:48
Федерация
Для российских сирот предложили свою ипотеку
Сегодня, 13:47
Федерация
Российские профсоюзы выступили за повышение пособий на детей для безработных
Сегодня, 13:45
Федерация
В России предложили выдавать компенсации на оплату частных детсадов
Сегодня, 12:33
Происшествия
Пьяный челябинец устроил гонки по садовому товариществу
Материалы рубрики
Сегодня, 01:34
Общество
В Челябинской области простились с главой Пластовского района и в понедельник провожают в последний путь сотрудника правительства
Сегодня, 00:59
Общество
За двое суток умерло шесть жителей с ковидом в Челябинске и Златоусте
19.09.20 12:07
Общество
Озерская дивизия войск нацгвардии обрела новое боевое знамя
18.09.20 17:37
Общество
Бармен, бариста, флейерист – чемпионат выявил лучших
18.09.20 17:06
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19-21 сентября
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика