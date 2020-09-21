В Челябинской области ковид подтвердился еще у 13 школьников

В Челябинской области зарегистрировано еще 13 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. Всего с начала учебного года в регионе подтверждено 54 случая ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедшие три дня список заболевших новой коронавирусной инфекцией пополнили 13 человек. Число детей с ОРВИ значительно больше.

По состоянию на 21 сентября по предписанию Роспотребнадзора остается закрытым только один класс в школе, где был выявлен случай коронавируса среди учащихся.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано две тысячи 448 южноуральцев (днем ранее – две тысячи 923 жителя). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

За выходные случаи коронавируса среди взрослых и детей выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Кыштыме, Миассе, Чебаркуле, Аргаяшском, Верхнеуральском, Еткульском, Карталинском, Кизильском, Коркинском, Нагайбакском, Саткинском и Сосновском районах.